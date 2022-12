Vanity Fair Italia

Mi vengono in mente le lettere, lee i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi ... Ilè un momento particolarmente toccante per tutti noi che abbiamo perso i nostri cari. ...Mi vengono in mente le lettere, lee i messaggi profondamente toccanti che tanti di voi ... Ilè un momento particolarmente toccante per tutti noi che abbiamo perso i nostri cari. ... Le cartoline di Natale dei Reali, dalle foto in bianco e nero a oggi (Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2022 "Mi trovo qui, in questa squisita cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, così vicino a dove riposa la mia amata madre, la defunta regina con il mio c ..."Mi trovo qui, in questa squisita cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, così vicino a dove riposa la mia amata madre, la defunta regina con il mio caro padre. Mi vengono in mente le lettere, ...