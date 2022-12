Lanterna Verde | James Gunn parla del futuro della serie

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 dicembre 2022), a capo dei DC Studios, hato del, smentendo delle indiscrezioni apparse online.sta continuando a rispondere alle ipotesi e alle notizie apparse online suldel DC Universe, questa volta affrontando ildi. Laprodotta per HBO Max è in fase di sviluppo da tempo e online si era diffusa la voce che la sua produzione fosse stata cancellata a favore di altri progetti. In uno dei suoi tweet più recenti, oraha dovuto rispondere a un articolo in cui si sosteneva che anche il destino di ...