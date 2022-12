L’altro ponte sullo Stretto | così l’interconnessione tra Sicilia e Tunisia cambierà il futuro energetico dell’Italia

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’Italia si candida a svolgere un ruolo di primaria importanza nello scacchieredel Mediterraneo, e lo fa anche grazie a un grosso – nonché storico – contributo dell’Unione europea: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti avviato il procedimento autorizzativo per la nuova interconnessione elettrica tra il nostro Paese e la, un elettrodotto sottomarino da 600 Mw in corrente continua che collegherà Europa e Africa. Il progetto costerà in totale 850 milioni di euro, ma in accordo al Regolamento Uw 347/2013 è stato inserito nella lista dei Progetti di Interesse Comune (Pci), e per questo motivo verrà finanziato per 307 milioni di euro mediante il fondo Ue “Connecting Europe Facility” (Cef), solitamente destinato allo sviluppo di piani che mirano al potenziamento delle infrastrutture energetiche comunitarie. È ...