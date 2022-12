La valanga travolge tutto | tra le grida degli sciatori | il video

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Unain Austria ha travoltonel pomeriggio del 26 dicembre, facendo subito mettere in moto la macchina dei soccorsi con unità cinofile ed elicotteri per...

Il sorvolo con l'elicottero ha consentito ai soccorritori di scorgere il cono di unaabbastanza grande e poco dopo le braccia dello scialpinista sporgere dalla massa nevosa. Sul posto i ...in Austria, salvate tutte e dieci le persone coinvolte. Lasi è verificata nella località sciistica di Lech Zurz, a 2.700m di altitudine, nel Land alpino occidentale del Vorarlberg. ... Valanga in Austria travolge e seppellisce 10 persone: ritrovate tutte vive, quattro sono ferite È successo domenica pomeriggio a Lech/Zürs, nella regione occidentale del Vorarlberg: tutte in salvo le dieci persone coinvolte ...