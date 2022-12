La truffa del pacco da consegnare | allarme rosso | attento a quel che aspetti | cosa evitare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Per il Natale del nuovo millennio è un classico quanto il cenone coi parenti. Si inaspriscono le truffe via e-mail durante il perido natalizio, con sempre più persone che cadono nella cosiddetta “delnon consegnato”. Si tratta di unainsidiosa, perché basta un solo passo falso per torvarsi il conto corrente vuoto. Attenzione alle e-mail che vi arrivano.delin deposito si attiva sotto nataleilovetrading.itLa cosiddetta “del” non è una novità, anzi, è un metodo dipiuttosto vecchio, ma ultimamente è tornata in auge. La meccanica dellaè molto semplice: la potenziale vittima viene raggiunga da un messaggio, una e-mail, o molto più spesso un SMS, che informa di un ...