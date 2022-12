La tempesta artica seppellisce Buffalo | nevicata impressionante

(Di lunedì 26 dicembre 2022) A causa dellapolare che si sta abbattendo sugli Stati Uniti, il bilancio dei morti sale a 18 e oltre 2.360 voli nazionali e internazionali sono stati fermati. Si tratta - viene spiegato dal Servizio meteorologico nazionale - di "unaquasi senza precedenti" che riguarda il 60% della popolazione Usa, e che si è estesa dai Grandi Laghi del Canada ai confini con il Messico". Molte le persone bloccate per l'altezza della neve e si contano centinania di migliaia di case e aziende senza elettricità. Forte l'impatto su, nello Stato di New York dove - come racconta il governatore Kathy Hochul - si sono verificati molti blackout, paralizzando anche gli interventi di emergenze, e dove l'aeroporto - riferiscono i funzionari - resterà chiuso fino a lunedì.

Agenzia ANSA

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondoin Usa e Canada, oltre 40 morti. FOTO Il maltempo che da giorni sta colpendo il Paese ha causato più di 12 vittime solo nella ...Fra Stati Uniti e Canada, sono diventati almeno 38 i morti per cause legate direttamente o indirettamente allache ha investito con gelo polare record gran parte del Nord America. Lo scrivono diversi media fra cui la Bbc. Quattro vittime canadesi si sono aggiunte al bilancio quando un pullman ... Almeno 38 morti nella tempesta artica in Nord America, 4 in Canada Sono almeno 37 le persone morte tra Canada e Stati Uniti a causa della tempesta artica che sta colpendo tutto il Nord America ...Stato di New York. Più di 3.000 voli sono stati cancellati e ieri sono stati segnalati oltre 9.500 ritardi. Le condizioni sono leggermente migliorate domenica, consentendo ai soccorritori di interveni ...