La sorella lo cerca per Natale | ma era morto in casa da un mese

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dramma della solitudine nell'agro di Manduria. Un uomo di 70 anni, di origini tedesche, è stato trovato senza vita nella sua abitazione nelle campagne di Manduria. A fare la scoperta sono stati alcuni amici dell'uomo, allertati da unache non riusciva a rintracciarlo. Si sono così recati presso l'abitazione, ma la porta era chiusa. I cattivi odori provenienti dall'interno hanno fatto scattare l'allarme. Sono stati così allertati Carabinieri e vigili del fuoco che hanno sfondato la porta, trovando il corpo dell'uomo già in avanzato stato di decomposizione. Da una prima ispezione sul cadavere, pare siada circa un. Non ci sarebbero segni di violenza, per cui si presume una morte naturale.