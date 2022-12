La Serie A aspetta il calciomercato Qualche spunto Mondiale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Cosa sono i tifosi, se non eterni bambini? A Natale, senza boxing day inA, tutto ciò che vogliono è bighellonare per ore in quel grande negozio di giocattoli che è appena stato il campionato del mondo, sognando di portare a casa l’elemento giusto per la propria squadra. Il 4 gennaio riprenderà la massima, il mercato rimarrà operativo per tutto il primo mese dell’anno, e niente come undisputato tra novembre e dicembre solletica le attenzioni dei direttori sportivi. Consigli per gli acquisti? Più che altro, caccia all’affare: va da sé che in questa sede non usciranno i nomi più scontati, come Cody Gakpo, Azzedine Ounahi e Ritsu Doan. Ma Qatar 2022 ha rivelato tanti atleti che, confurbizia d’anticipo, potrebbero fare al caso di ciascuna delle venti squadre che concorrono al torneo ...