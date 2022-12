(Di lunedì 26 dicembre 2022) Guerra in Ucraina, bavaglio e repressione in: un giornabulgaro Christo Grozev è stato inseritodeidella. Lo riporta la Cnn, citando il sito web ...

Guerra in Ucraina, bavaglio e repressione in: un giornalista investigativo bulgaro Christo Grozev è stato inserito nella lista dei ricercati della. Lo riporta la Cnn, citando il sito web del ministero dell'Interno russo. Secondo il portale, Grozev è ricercato sulla base di un articolo del codice penale, senza tuttavia che tale articolo ...: espansione militare della Nato è minaccia: misteriosa esplosionefuori uso gasdotto: un nuovo lavoro per Medvedev La Russia mette nella lista dei ricercati un giornalista investigativo bulgari Il giornalista investigativo bulgaro Christo Grozev è stato inserito nella lista dei ricercati della Russia con l'accusa di aver diffuso notizie false ...