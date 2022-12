La “nonna Lego” che lotta contro le barriere architettoniche

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L’accessibilità in sedia a rotelle nelle città è un argomento importante e spesso trascurato. Accedere a un negozio o muoversi su un marciapiede può essere una vera e propria sfida quotidiana e non parliamo nemmeno di accessibilità ai mezzi pubblici, ma anche solo circolare lungo i marciapiedi cittadini è una frustrante impresa. Un problema alla cui sensibilizzazione Rita Ebel ha sentito di dover dare un contributo. Questa energica donna tedesca è su una sedia a rotelle da più di 25 anni, dopo essere rimasta ferita in un incidente d’auto. E lo fa nella sua città e su internet con le sue rampe costruite in mattoncini. Un progetto insolito che ha sviluppato inizialmente come aiuto ad accedere più facilmente ai negozi della propria città. Con il marito ha realizzato le prime rampe da portare con sé durante le sue uscite nella città di Hanau. Poi il progetto è ...