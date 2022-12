La natività nel 2022 | a San Donato Milanese

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sua madre è giovanissima, ha ventitré anni e non può permettersi una casa. Suo padre fa un lavoro umile e da poco l’ha perso. Non vanno nei dormitori perché si amano e non vogliono venire separati, in casermoni con tutti i maschi da una parte e tutte le femmine dall’altra, quindi vivono in una tenda che trasportano in giro per l’Europa a seconda delle contingenze. Di recente l’hanno piantata in un punto un po’ squallido della provincia, vicino alla stazione di San. Finché la ragazza ha dato alla luce un bambino e, trascorsi i termini sanciti dalla legge, ha scelto di non riconoscerlo poiché non può garantirgli di accudirlo a temperature decenti, rendendo il neonato figlio universale. Questa nascita del bambinello di Sanè una storia tragica e bellissima; consola la cristianità rivelandoci che, se anziché ...