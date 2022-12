(Di lunedì 26 dicembre 2022) Una piattaforma da cui partire per confrontarsi e discutere delle diverse esperienze condotte nei centri affiliati con l`obiettivo di implementare il ricorso allain oncologia pediatrica e regolarizzare l`utilizzo di questa disciplina, garantendo assistenza e cure più qualificate ai piccoli pazienti. È questo il punto di approdo di un`indagine condotta dal Gruppo di Lavoro Infezioni e Terapia di Supporto dell`Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) - primi autori Filippo Giordano, musicoterapeuta dell`Università di Bari, e Paola Muggeo, dirigente medico della Oncoematologia Pediatrica del Policlinico della stessa città, diretta da Nicola Santoro - e pubblicata recentemente sull`European Journal of Pediatrics.Si tratta di un lavoro originale in quanto l`applicazione dellain materia di oncologia ...

Agenzia askanews

Si tratta di un lavoro originale in quanto l'applicazione dellain materia di oncologia pediatrica e cure palliative non e' mai stato oggetto di studi in seno alla societa' scientifica ...... una condizione medica e fisica fragile, l'ambiente ospedalierodiventare il più delle volte ... "Altre terapie consistono anche nella- spiega Grimaldi - che abbiamo già sperimentato ... Salute, la musicoterapia può aiutare bimbi in lotta con il cancro