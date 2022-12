La manovra economica spiegata punto per punto | tutte le novità del 2023

(Di lunedì 26 dicembre 2022): dopo la fiducia della Camera, domani, martedì 27 dicembre, sarà il turno del Senato. L’approvazione definitiva della legge di Bilancio è prevista per la notte di San Silvestro, con i grandi capitoli di spesa che comprendono famiglia, pensioni, energia e reddito di cittadinanza. L’ultimo testo dellaprevede anche alcune importanti, come L'articolo proviene da Inews24.it.

Sky Tg24

... che dal 2024 varrà esclusivamente per invalidi e persone in piena difficoltà; l'assegno ... Inoltre, laprevede l'introduzione di una "Carta risparmio spesa" del valore complessivo di ..."Nel momento in cui la maggioranza di governo si appresta, con la, ad abbattere la scure di ulteriori tagli sul mondo penitenziario, peraltro riducendo anche le risorse economiche ... Manovra, dal Superbonus alle pensioni e lo smart working: le misure e cosa cambia Bonus mobili. Lavatrice, frigo, lavastoviglie o anche il divano del salotto, il tavolo da pranzo, la libreria o il letto: per chi fa lavori di ristrutturazione edilizia una parte dei ...Molte novità sul superbonus, tra decreto Aiuti quater e manovra vera e propria. Dal primo gennaio il 110% generalizzato andrà in pensione. Per i condomini la detrazione ...