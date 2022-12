Corriere dello Sport

" Cristiano Ronaldo Se n'è andato ed è il passato. Ora è tempo di guardare avanti, al futuro ". Così, senza mezzi termini, il manager olandese del Manchester United ErikHag alla televisione ufficiale del ......su Facebook e di Fedez su Instagram (che è riuscito a piazzare diversi contenuti nella top, ... e un post di stampo tradizionale per la piattaforma, della tipologia con foto ea effetto, ... La frase di Ten Hag che umilia Ronaldo: "Ancora con lui" Il manager olandese non vuole più sentir parlare del portoghese alla vigilia di Manchester United-Nottingham Forest ...Per augurare una buona giornata in occasione del 26 dicembre ecco in questo articolo le migliori frasi divertenti e immagini da inviare ai propri amici e parenti in questo giorno di festa. Per augurar ...