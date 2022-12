La famiglia Totti-Noemi si allarga | la lieta notizia | arriva un nuovo membro

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Per FrancescoBocchi è un periodo di vita importante: il loro amore è sempre più consolidato, tanto da scegliere dire la. Ormai è da molti mesi chee la Bocchi hanno reso la loro relazione nota al pubblico. Infatti, durante questo periodo, abbiamo visto molte foto di loro due insieme mentre erano in giro per fare compre per la nuova casa o per festeggiare i compleanni. Insomma, in ogni scatto mostrato al pubblico, i due sono dei piccioncini innamorati, che si scambiano baci e abbracci affettuosi. Inoltre, stupendo molto i fan, la coppia ha deciso, da poco tempo, di andare anche a vivere insieme. Questo avvenimento lo dimostrano le foto che la coppia ha postato sul social media Instagram, dove fanno vedere ai loro followers l’interno della ...