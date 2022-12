La famiglia di Ali Daei bloccata mentre lasciava l’Iran | cosa è successo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) L'aereo che trasportava la moglie e le figlie del famoso ex calciatore iraniano è stato dirottato dalle autorità prima di arrivare a Dubai. Questa non sarebbe che l'ultima intimidazione nei confronti di Ali, sostenitore vocale della protesta contro il regime

L'ex calciatore iranianoDaei ha detto - citato da Iran International - che le autorità iraniane "hanno costretto la miaa scendere dall'aereo (fatto atterrare all'isola di Kish), ma non ...La moglie diDaei non poteva lasciare l'Iran "perché ha invitato la gente a partecipare allo sciopero nazionale ", secondo quanto riferito da fonti ... L’Iran contro Ali Deai: fermato un volo con la famiglia a bordo ROMA Le autorità iraniane hanno ordinato ad un volo della Mahan Air, il W563 da Teheran a Dubai, di atterrare sull'isola di Kish: a bordo c'erano la moglie e il figlio dell'ex… Leggi ...L'aereo che trasportava la moglie e le figlie del famoso ex calciatore iraniano è stato dirottato dalle autorità prima di arrivare a Dubai. Questa non sarebbe che l'ultima intimidazione nei confronti ...