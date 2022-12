leggo.it

Minaccia sui social di suicidarsi dopo che l' ex compagna ha rifiutato i suoidi Natale . E' quanto successo a Ferrara , dove un uomo disperato ha cercato di riconquistare la sua ex fidanzata portandole dei doni, ma durante l'incontro lei l'ha rifiutato e lui, una volta ...Il giorno di Natale è stato per molti un'occasione per riceveree trascorrere del tempo con la famiglia, ma per altri si è trasformato in un incubo. Un automobilista Tesla ha dovuto cancellare i suoi programmi perché la sua auto non si caricava. Domenick ... La ex rifiuta i regali di Natale, lui minaccia il suicidio sui social: salvato in extremis Minaccia sui social di suicidarsi dopo che l'ex compagna ha rifiutato i suoi regali di Natale. E' quanto successo a Ferrara, dove un uomo disperato ha cercato di ...Dal quartiere Libertà al San Paolo pioggia di fuochi d’artificio. In corso Vittorio Emanuele sacchi di immondizia fuori dai cassonetti. Uomo investito in largo Adua ...