La Cina invade i cieli di Taiwan con una grande incursione aerea

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Roma, 26 dic – Non è certo una novità la tensione tra la maxi-potenza cinese e la corteggiata isola di, soprattutto in questo 2022 ormai giunto al termine, e nel quale si è giocata una lunga partita a sottile braccio di ferro con l’aggiunta del terzo fattore americano. Come si sa,è autogovernata, ma lacontinua a vederla come una sua provincia separatista con cui alla fine si riunirà. Secondo il ministero della Difesa di, proprio in queste ore lasta organizzando una delle sue più grandi incursioni aeronautiche nei mari e neiintorno all’isola indipendente . Ben 71 aerei dell’aeronautica cinese, inclusi aerei da combattimento e droni, sono dunque entrati nella cosiddetta zona di identificazione della difesadi ...