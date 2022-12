La Bella e la Bestia sono esistiti davvero? Il mistero di Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Una delle favole maggiormente riproposte aè quella dellae la: ma questi due personaggi? Come ogni, tradizione vuole che in televisione venga… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Rai Storia

Si comincia lunedì 26 dicembre su Rai1 con "Lae la" , rivisitazione della famosissima fiaba che vede protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, il principe - mostro. Martedì 27, sempre su ...Parte la programmazione dei classici Disney sulle reti Rai . Stasera 26 dicembre, alle 21.25 su Rai1 , in onda Lae la, musical live action del 2017 con Emma Watson e Dan Stevens . Basato sull'omonimo cult di animazione del 1991, racconta la storia di una giovane ragazza che finisce nelle grinfie di ... La Bella e la Bestia - RAI Ufficio Stampa Il 26 dicembre 2022 il live action de La Bella e la bestia arriva su Rai 1. La Belle di Emma Watson, il cast e le altre curiosità sul remake del classico Disney ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...