La Bella e la Bestia film stasera in tv 26 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Lae laè ilin tv lunedì 262022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lae lain tv:La regia è di Bill Condon. Ilè composto da Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen, Emma Thompson. Lae lain tv:“Una storia vecchia come il tempo”, così da sempre è stata descritta questa favola. LA ...

Rai Storia

Si comincia lunedì 26 dicembre su Rai1 con "Lae la" , rivisitazione della famosissima fiaba che vede protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, il principe - mostro. Martedì 27, sempre su ...Parte la programmazione dei classici Disney sulle reti Rai . Stasera 26 dicembre, alle 21.25 su Rai1 , in onda Lae la, musical live action del 2017 con Emma Watson e Dan Stevens . Basato sull'omonimo cult di animazione del 1991, racconta la storia di una giovane ragazza che finisce nelle grinfie di ... La Bella e la Bestia - RAI Ufficio Stampa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Stasera in tv tanti film e programmi per tutti i gusti per trascorrere qualche ora di relax insieme alla nostra famiglia. Anche per il giorno di Santo Stefano i palinsesti si animeranno con tanti film ...