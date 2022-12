La battuta di Carlo alla nascita di William | «Per fortuna non mi somiglia!»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un nuovo libro rivela che l'allora principe del Galles tirò un sospiro di sollievo quando vide per la prima volta il figlio, come d'altronde Elisabetta II: «Grazie a Dio non ha le orecchie del padre», esclamò la regina osservando il neonato. Due anni dopo nacque Harry, che fu invece accolto dal padre con parole piene di stizza…