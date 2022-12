Kosovo | tensioni dopo la sparatoria a Nord Vertice tra il presidente serbo e i militari | che propongono di schierare truppe al confine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ trascorsa tranquilla ma con accresciuta tensione la notte a Zubin Potok, la località deldelinteressata dai blocchi stradali e dalle barricate dei serbi, dove ieri sera si è udita unai cui contorni restano ancora da chiarire. Kfor, la Forza Nato in, ha confermato gli spari avvenuti non lontano da una propria postazione, sottolineando tuttavia che essi non erano diretti contro i suoidispiegati nella regione per il monitoraggio della situazione. Indagini sono in corso da parte della polizia locale e delle autorità di Pristina per far luce sull’episodio, che ha suscitato grande allarme.che il premier kosovaro Albin Kurti ha definito nei giorni scorsi non più tollerabili le barricate, il...