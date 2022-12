Kiev | Russia all' Onu illegittima per irregolarità dopo fine Urss

RaiNews

L'Ucraina chiede la rimozione delladall'Onu ' L'Ucraina chiede agli Stati membri delle Nazioni Unite ... di privare la ..., dopo dieci mesi di guerra, chiede con la comunità internazionale ...Mentre Medvedev torna alla carica dichiarando che l'obiettivo russo è distuggere il regime di. ...del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -... Attacco con drone alla base militare di Engels in Russia, morti 3 soldati. Mosca: "Abbattuto" - Zelensky a Modi: l'India contribuisca al processo di pace - Zelensky a Modi: l'India contribuisca al processo di pace Scottata dal raid di inizio dicembre, questa volta la contraerea della Russia è riuscita ad abbattere il drone dell'Ucraina che pure per quasi 500 chilometri ...Guerra in Ucraina diretta oggi 26 dicembre: il giorno di Natale ha segnato l'inizio dell'undicesimo mese dall'aggressione della Russia che, nonostante le difficoltà causate ...