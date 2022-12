Kane fischiato dai tifosi del Brentford | «Hai deluso il tuo paese»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La prima partita del Boxing Day Premier vede scendere il campo il Tottenham contro ilal Community Stadium. Harryè stato subito preso di mira daidi casa già dal primo tocco di palla fischiandolo e urlandogli: “Haiil tuo”, come riporta The Telegraph. Idegli Spurs hanno però subito risposto intonando il coro “Harryuno di noi”.torna a giocare una partita ufficiale dopo il rigore sbagliato ai quarti di finale contro la Francia. L’attaccante inglese fallì il possibile 2-2 che avrebbe portato probabilmente la partita ai supplementari, ma sparò altro sopra la traversa. Lo shock emotivo è stato forte per la stella del Tottenham dove è andato in soccorso lo stesso Antonio Conte, dichiarando: « Siamo ...

RaiNews

... cinica, che si pregia, a dispetto del nomignolo di City of Brotherly Love, di aver... Alex Ovechkin dei Washington Capitals, Patrickdei Chicago Blackhawks, Evgeni Malkin dei ...Diverse le presunte sviste : un rigore nonnel primo tempo per un fallo di Upamecano su, e l'intervento falloso (non visto) sempre dello stesso centrale del Bayern su Saka nell'azione ... Kane entra in area e viene atterrato. Per l'arbitro, dopo il Check Var, non è rigore Dopo il trionfo iridato argentino, Gianni Montieri – poeta e scrittore italiano amante del calcio – ci racconta in esclusiva il suo Mondiale ...L'analisi psicologica del professore Geir Jordet sul rigore decisivo sbagliato da Kane durante Inghilterra-Francia ...