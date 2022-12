Juventus | ufficiale la lista dei nuovi consiglieri

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Laha comunicato ladeiper il Consiglio d’Amministrazione. I dettagli Di seguito il comunicato dellasulla nomina deiper il CdA. COMUNICATO – Torino, 26 dicembre 2022 – Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti diFootball Club S.p.A. (“” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di, ha depositato unadi candidati per la nomina del consiglio di amministrazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Juve

... tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi, la principale squadra di calcio italiana, l'organizzatoredi eventi di esports PGL e la principale azienda di esports ...Fabian O'Neill non ce l'ha fatta: l'ex calciatore di Cagliari,e Perugia, ricoverato da alcuni giorni nel reparto di terapia intensiva della Clinica ...la conclusione della carriera. "... UFFICIALE - Ecco i nomi del nuovo CdA della Juventus: da Scanavino a Ferrero, tutti i dettagli A Dubai aveva confessato di sentirsi meglio ogni giorno, ma al momento non c’è ancora una data ufficiale per il rientro. Pioli lo aspetta, così come tutto il popolo del Milan, destinato a godersi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...