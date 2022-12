Juventus | Kean cambia agente | ufficiale l’unione alla World Soccer Agency

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Moiseha lasciato la Scuderia di Mino Raiola, attualmente gestita dall’avvocato Rafaela Pimenta, per affidarsi. Il giocatore dellasi è quindi uniti all’agenzia che, fra i propri assistiti, ha già molti giocatori bianconeri come Perin, Bonucci, Cuadrado e Kostic. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Lucci (@) SportFace.

Calciomercato.com

