Juventus | inizia una nuova era | tutti i nomi dei candidati al Cda

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ pronta adre unaera in casa. In attesa della ripresa della stagione, il club ha reso noto in un comunicato ial nuovo cda che si terrà il 18 gennaio. Ecco i: Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e iindipendenti Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello. “Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti diFootball Club S.p.A. (“” o la “Società”) che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di, ha depositato una lista diper lana del consiglio di ...

CalcioWeb

Fantasioso, potente, elegante e dotatissimo, aveva convinto Luciano Moggi a portarlo alla... Da lì, ancora relativamente giovane,la sua parabola discendente che lo porta prima al ...La nuova stagione (è la 17esima in Serie A)con una beffarda sconfitta in casa; l'Inter ... Bologna (fuori ko per 2 - 0) e(0 - 1 in casa) nelle quali si ottiene un solo punto. Nelle ... Juventus, inizia una nuova era: tutti i nomi del nuovo Cda La lunga lista degli infortunati in casa bianconera sta iniziando, un po' alla volta, a ridursi: l'inizio del 2023 sarà infatti il periodo in cui tanti giocatori torneranno a calcare i campi di serie ...TORINO. La ripresa del campionato è alle porte ma è su altri campi che la Juventus si appresta a giocare le partite più delicate. Il ritorno della squadra di Allegri, in pieno recupero prima della sos ...