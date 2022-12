Juventus | Exor ha proposto i nomi per il CdA | ecco i profili

Adnkronos

La strada scelta da, in un passaggio molto delicato della storia della, nel pieno delle inchieste sulle plusvalenze e le 'manovre stipendi' condotte dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura ...La strada scelta da, in un passaggio molto delicato della storia della, nel pieno delle inchieste sulle plusvalenze e le 'manovre stipendi' condotte dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Procura ... Juventus, Exor deposita lista nomi per nuovo cda La strada scelta da Exor, in un passaggio molto delicato della storia della Juventus, nel pieno delle inchieste sulle plusvalenze e le “manovre stipendi” condotte dalla Procura della Repubblica di Tor ...Elkann ha scelto persone di grande esperienza nel campo del diritto e dei bilanci anche in vista delle battaglie sportive dovute all’inchiesta Prisma. E verrà avviato un nuovo dialogo con Eca e Uefa ...