Juventus | depositata lista candidati per il nuovo CdA del 18 gennaio 2023

SPORTFACE.IT

Sono i giorni del limbo. La lista di Exor - azionista di maggioranza della- per il prossimo consiglio di amministrazione bianconero è già stata, nei termini previsti perché i nuovi amministratori entrino in carica dal 18 gennaio, ma i nomi saranno ...Il direttore sportivo della, Federico Cherubini, ascoltato dai pm e dalla Guardia di ... Diceva che quella era una scrittura privata che non veniva, quindi non garantiva". Juventus, depositata lista candidati per il nuovo CdA del 18 gennaio ... Oggi è uno dei giorni più importanti in casa Juventus . Dopo l'immenso polverone che ha coinvolto i membri della società è partita una rivoluzione ed ora bisogna tirare le somme. Nuovi protagonisti so ...A Santo Stefano saranno annunciate le liste di Exor per i nuovi amministratori del club: Ferrero e Scanavino alla guida di una squadra ristretta con tante battaglie da affrontare ...