DailyNews 24

La, evidentemente alle prese con altri pensieri, cercherà comunque di acquistare un vice - Cuadrado , per quanto l'ipotesi più probabile sia il rientro dal prestito didal Bologna (...... in primis lae l'Inter. Cherubini © LaPresse Entrambe infatti da qualche anno dimostrano ... Rugani resta nel limbo, Gatti ha bisogno di tempo, De Sciglio è in bilico, torneràma anche ... Juventus, Cambiaso o Barbieri per la prossima stagione La Juventus continua a monitorare le operazioni in corsia e tra le varie opzioni ci sarebbe anche lo svedese classe 2000, Holm. I bianconeri lo apprezzano a tal punto da essere pronti a muoversi ...Le piste per il ruolo di laterale destro della Juve: con l'addio di McKennie può arrivare un profilo più costoso.