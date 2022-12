Juve nel panico? Ribaltone di John Elkann | ecco i 5 pesantissimi nomi del nuovo CdA

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Lantus ha unConsiglio d'amministrazione. Gli effetti della potenzialmente devastante inchiesta su plusvalenze e stipendi si fa sentire e dopo la decapitazione dei vertici, con le dimissioni del presidente Andrea Agnelli, del vice Pavel Nedved e dell'ad Maurizio Arrivabene, il patronridisegna definitivamente l'assetto societario bianconero. In vista dell'assemblea degli azionisti dellantus Fc Spa il prossimo 18 gennaio, Exor ha infatti comunicato la lista dei candidati per lana del CdA. Cinque icontenuti nella lista: Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. Commercialista, revisore e iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano, Fioranna Negri ha ...

Sport Mediaset

Quindi, Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello entreranno nel consiglio di amministrazione. Nasce oggi la nuova Juventus. La società bianconera ha diffuso un comunicato per rendere nota la composizione del nuovo Cda. Exor, azionista di maggioranza della Juventus (63,8% del capitale sociale) ha depositato la lista di candidati per il nuovo consiglio di amministrazione del club bianconero. Sono Fioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello.