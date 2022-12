Juve | Gatti | «Sono cambiato molto | posso solo crescere»

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Le parole di Federicoa DAZN: «Il mio sogno? Vestire la maglia della Nazionale per più tempo, ma soprattutto quella della» Federicoè stato intervistato ieri da DAZN. Di seguito le parole del difensore della. COME É– «tantissimo, qui bisogna curare ogni singolo dettaglio, sia in campo ma soprattutto fuori. É chiaro che all’inizio ci vuole un po’ di tempo, ma con la fiducia che mi stanno dando il mister, la società e i miei compagni, qui si può». SERIE A – «Adesso inizia un’altra stagione, e dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, fino a maggio. Dobbiamo davvero prenderne coscienza, perché è troppo importante la stagione. Il mio sogno? ovviamente è di ...

