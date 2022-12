Juve | Chiesa ' vede' la Cremonese Ecco il calendario degli altri bianconeri

La Gazzetta dello Sport

Federicocon la Cremonese sarà a disposizione. 'A meno che non mangi troppo panettone', ha ironizzato Max Allegri dopo l'amichevole con il Rijeka. L'attaccante della, out nell'ultima settimana per ...All'esterno dellaromana oltre 2mila tifosi che all'arrivo del feretro si sono abbandonati a un lungo e commosso applauso. Poco dopo alla basilica è arrivato anche il Bologna calcio. Nella ... Juve, Chiesa "vede" la Cremonese. Ecco il calendario degli altri La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Siparietto simpatico pubblicato sui social della Juventus: il protagonista Federico Chiesa intento a cantare "Jingle Bells" ...