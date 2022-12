Iran | autorità costringono aereo ad atterrare | a bordo la famiglia dell’ex calciatore Ali Daei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sempre alta la tensione indopo la morte di Mahsa Amini e le proteste represse nel sangue dal regime. L’ultima notizia è che leiane hanno ordinato ad un volo della Mahan Air, il W563 partito dalla capitale Teheran e diretto a Dubai, disull’isola di Kish. Ac’erano la moglie e il figlioe allenatore Ali, oggetto di minacce e arrestato dopo aver espresso il suo appoggio alle proteste in corso da 100 giorni. La notizia è stata resa nota, su Twitter, dal giornalista di Bbc Monitoring Kian Sharifi. Storia poi ripresa anche dal sitoInternational. “ha detto che i suoi familiari non sono stati arrestati. Lui non era a”, scrive ancora ...