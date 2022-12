Inter su Scalvini | ma Gasperini si aspetta un regalo di Natale

CalcioMercato.it

Calciomercato Juve e, insidia straniera perCome detto, però, l'addio diè davvero solo questione di tempo. Delle sue qualità si sono accorti tutti: lo ha fatto seguire il ...Sei milioni più bonus l'offerta allo slovacco, a metà gennaio si attende una risposta ... Juve e Inter sono un ricordo: in Premier per 60 milioni L’Inter osserva con molto interessa la crescita di Giorgio Scalvini, ma l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, si aspetta che Percassi blindi il giovane talento. È quanto spiega Gianluca Di ...Il rischio di vedere Skriniar lasciare il club nerazzurro in estate, a parametro zero, secondo Sky Sport è concreto Sei qui: Home » Copertina » Calciomercato, la rivelazione: “Rischio concreto di lasc ...