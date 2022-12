Inter | nerazzurri al lavoro verso il Napoli | Lukaku e Dzeko verso la titolarità

(Di lunedì 26 dicembre 2022)di nuovo alad Appiano Gentile nel giorno di Santo Stefano, dopo tre giorni di riposo concessi aidal tecnico Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni l’allenatore ritroverà anche Brozovic e Lautaro Martinez, ultimi a rientrare dalle fatiche del Mondiale e attesi a Milano tra il 27 e il 29. Entrambi saranno probabilmente disponibili solo per la panchina per il big match del 4 gennaio a San Siro contro il, incontro che segnerà la ripresa del campionato. In attacco quindi spazio a, con quest’ultimo apparso in netta ripresa nell’amichevole contro la Reggina. Saranno proprio il bosniaco e il belga a scendere in campo giovedì nell’ultimo test amichevole contro il Sassuolo. A centrocampo invece Barella e Calhanoglu dovrebbero essere affiancati da ...

Calciomercato, Juventus edpronte a sfidarsi in sede di calciomercato. L'obiettivo di bianconeri epiace anche a molte big europee. Se sul campo si sono sfidate lo scorso 6 novembre, nel match disputato all'..., SI LAVORA PER IL RINNOVO DI DZEKO: SERVE RIDUZIONE INGAGGIO Dzeko, infatti, è legato aifino al prossimo Giugno, ma nonostante i 37 anni che l'attaccante toccherà a Marzo, c'è la ... Inter, cosa c'è sotto l'albero: largo ai giovani, ma costano. Ad oggi il più vicino è… L'Inter vuole rinforzarsi con i due giovani e lavora già in questa sessione di mercato per definire le due operazioni ...Calciomercato Inter, Marotta tratta i rinnovi In casa Inter continua a far discutere il tema rinnovi visto che i nerazzurri devono al più presto sistemare la questione legata ai prolungamenti di contr ...