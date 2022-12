Inondazioni Filippine | 8 morti | 19 dispersi e 46mila evacuati

TGCOM

Almeno 46.000 persone sono state costrette a evacuare le proprie abitazioni nelle Filippine nel giorno di Natale a causa di violente inondazioni che hanno provocato la morte di almeno 8 persone - fra cui una bambina piccola - , alle quali si aggiungono almeno 19 dispersi. Il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio ha riferito che nelle province di Misamis Occidental e Lanao del Norte, sull'isola di Mindanao, sono state colpite circa 46.000 persone. La Croce Rossa locale ha introdotto dei piani d'azione anticipati per i tifoni.