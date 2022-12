Incidenti stradali | a Monopoli | donna morta e tre feriti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Unadi 72 anni èe altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a circa tre chilometri da, sulla strada per Castellana Grotte. A ...

Libertà

Un enorme problema reale, visto che la distrazione è la principale causa diin Italia. Un enorme problema reale che attanaglia anche chi è nel suo partito, la Lega. Il 21 dicembre ...I ministri hanno convenuto inoltre sull'esigenza di un ulteriore giro di vite nei confronti di chi provocasotto l'effetto di alcol o droga . Sul tavolo resta l'ipotesi di ... Liti in famiglia o con i vicini e incidenti stradali: a Natale oltre 450 chiamate al 112 Feste insanguinate da molti incidenti sulle strade, con morti e feriti tra la Vigilia e Natale. Un bilancio drammatico, macchiato anche dal coinvolgimento di giovanissimi e aggravato ...Un 2022 caratterizzato da numerosi incidenti stradali in Abruzzo dove il dato sulle patenti con punteggio azzerato è in linea con la media nazionale ...