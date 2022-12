In Brasile è stato arrestato un uomo sospettato di aver pianificato un attacco per impedire la cerimonia di insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva

Il Post

In Brasile è stato arrestato un uomo sospettato di aver pianificato un attacco per impedire la cerimonia di insediamento del presidente eletto Luiz Inácio Lula da Silva, prevista nella capitale Brasilia. L'uomo è incriminato per terrorismo. Interrogato dalla polizia, l'uomo ha ammesso che la bomba faceva parte di un piano per 'far scoppiare il caos' e così 'impedire l'avvento del comunismo in Brasile'. La polizia ha arrestato un uomo accusato di aver piazzato esplosivo su un'autocisterna da far esplodere nei pressi dell'aeroporto di Brasilia per creare "caos" in occasione dell'insediamento.