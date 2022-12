Ilary Blasi non rinuncia alle tradizioni di Natale | le stesse di Totti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Pere Francescoledida rispettare e se l’ex capitano della Roma è apparso in qualche foto dal salone del suo super attico mentre giocava a carte con le figlie, Noemi Bocchi ed altre persone,ha mostrato la stessa situazione ed altro.felice con Noemi alla vigilia difelice almeno quanto con lui. Il suoè stato in famiglia, con le amate sorelle, Silvia e Melory, e tutto il resto della famiglia. I figli hanno trascorso parte delanche con la conduttrice, in una storia Instagram si vede anche Christian. Non sono mancate le foto in posa con gli addobbi di, il ...