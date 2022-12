Ilary Blasi | capelli ondulati e morbidi | il nuovo look per Bastian alla vigilia di Natale

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Il primolontano da Francesco Totti quello diche ora ha ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia diMuller: la frequentazione tra i due procede a gonfie vele e sicuramente trascorerrano il primoinsieme come una vera coppia.ne ha approfittato per fare un salto dparrucchiera per presentarsi al suo compagno con untotalmentee super voluminosi,è più radiosa (e bionda) che mai. IldiTravolta dbufera mediatica per la separazione dal Pupone, l’ex signora Totti ha sempre mostrato la massima ...

Francesco Totti eHa sorpreso ma non troppo l addio tra il Pupone e la conduttrice, che si erano giurati amore eterno giovanissimi, il 19 giugno 2005. Dopo più di vent anni insieme e tre ...In queste ultime settimane si era parlato di un nuovo amore per. La nota conduttrice, era stata paparazzata dai fotografi del settimanale di Alfonso Signorini in compagnia di Bastian , l'imprenditore che ha fatto nuovamente battere il cuore alla ... Totti: «Ilary Non ho tradito io per primo. Ho trovato i messaggi sul suo telefono» Belen Rodriguez, Francesco Totti e Ilary Blasi, Michelle Hunziker: ecco come hanno trascorso il Natale 2022 le star del gossip.Ilary Blasi Francesco Totti Natale, i due hanno trascorso dopo anni le prime festività separati, scopriamo come le stanno celebrando ...