(Di lunedì 26 dicembre 2022). Ilnon sia nemmeno sotto le feste e nel giorno digiocherà l’ultimo match del girone d’andata del campionato di Serie A1. Le ragazze di coach Micoli scenderanno in campo alle 17. Al Pala Radi dile rossoblù dovranno vedersela con Casalmaggiore in una sfida chiave per difendere la sesta posizione in classifica dall’assalto proprio dell’avversaria di turno, la TrasportiPesanti. Non sarà della partita Emma, vittima di una distorsione alla caviglia sinistra che l’aveva costretta a lasciare il campo nel corso del primo set del match con Scandicci. Per la schiacciatrice veneta sono state scongiurate fratture. Sta seguendo un programma di terapie per il pieno recupero e il ...

BergamoNews.it

Seconda gara consecutiva di lunedì per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che attende, tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona, il1991 nella sfida del cosiddetto 'Boxing Day'. Capitan Emiliya Dimitrova e compagne scenderanno sul taraflex cremonese il 26 dicembre alle ore 17 in diretta streaming sul portale ...Anne 3 - Short track: Coppa del Mondo Dresda 3 - Pattinaggio di figura:Icelub Cup 3 - ... Copa del Rey andata semifinali 7 - Pattinaggio di figura: Four Contintents 7 -: Cev Cup quarti ... Il Volley Bergamo 1991 non si ferma neanche a Santo Stefano: a Cremona senza Cagnin Seconda gara consecutiva di lunedì per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore che attende, tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona, il Volley Bergamo 1991 nella sfida del cosiddetto ...Ultima giornata del girone di andata per le rosablù che sperano in extremis di acciuffare il secondo posto, soprattutto in chiave Coppa Italia. Gaspari: "Bisognerà fare una buona gara" ...