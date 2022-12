Il vescovo si addormenta e non si presenta alla messa di Natale | il video delle scuse

Corriere della Sera

'Ringrazio don Graziano e gli chiedo scusa perché gli ho fatto prendere quasi un colpo ', ha detto monsignor Pizziolo rivolto al parroco della cattedrale di Sacile dove, come di consueto, il...Ferdinando Palatucci,di Nicastro. A questo testo facciamo riferimento per raccontare la ... Giovanni Calabria rientra nella sua casa e si. Quando si sveglia, si ritrova sano del ... Treviso, il vescovo si addormenta e non si presenta alla messa di Natale Nella notte di Natale a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, in molti hanno pensato al peggio. Monsignor Corrado Pizziolo, il vescovo del comune, avrebbe dovuto celebrare la messa di mezzanotte,.Don Francesco Martino, parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano (Napoli), ha raccontato la disavventura che lo ha visto protagonista sui social: mentre celebrava la messa di Natal ...