Il Tottenham pareggia in casa del Brentford | Kane beccato dai tifosi segna il primo gol

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ildi Antonio Contein trasferta indel2-2. La squadra ospite gioca male neltempo e passa meritatamente in svantaggio. Il raddoppio dei padroni dida la scossa agli Spurs che accorciano le distanze cone poco dopono con Hojbjerg. Pareggio che smuove di poco la classifica degli Spurs ma che non mettono a rischio l’attuale quarto posto. Ilporta aun pareggio che per l’assalto finale poteva portare ad un risultato migliore. La squadra allenata da Antonio Conte spreca l’opportunità di accorciare sulle prime tre in classifica, in particolar modo superare il Newcastle attualmente terzo. Gli Spurs non partono nei migliori dei modi e si trovano sotto ...