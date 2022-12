Il testo blindato | il passaggio al Senato e l' approvazione | i giorni-chiave per la manovra

ilGiornale.it

Rush finale per la Legge di bilancio a Palazzo Madama, dove dovrà essere approvato entro il 31 dicembre. Ilpassato alla Camera la vigilia di Natale, è stato trasmesso al Senato che dovrà dare l'ok definitivo entro la fine dell'anno così da evitare l'esercizio provvisorio. Il calendario prevede la ...Ilinfatti deve passare ora per il Senato , e sarà un esame totalmente, visto che la manovra deve essere approvata senza modifiche per ottenere il via libera definitivo entro il 30 ... Il testo blindato, il passaggio al Senato e l'approvazione: i giorni ... Rush finale per la Legge di bilancio a Palazzo Madama, dove dovrà essere approvato entro il 31 dicembre. Il testo passato alla Camera la ...La manovra ai giorni decisivi: vediamo le misure più importanti e l'iter che l'aspetta in Senato: già domani potrebbe arrivare la richiesta di fiducia del centrodestra ...