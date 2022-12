La Gazzetta dello Sport

Fioranna Negri Commercialista,e iscritta all'alboConsulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano, ha maturato un'esperienza di 35 anni in società di vari settori, quotate e non. ...Fioranna Vittoria Negri è una commercialista,e iscritta all'alboConsulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano. Lavora con aziende come Satispay, Wikimedia, Guala Closures, ... Il revisore dei conti e l'esperta degli organismi di vigilanza: alla scoperta del nuovo Cda bianconero La Juventus, nella giornata del 26 dicembre 2022, ha reso noto la lista dei candidati per il prossimo Cda, programmato per il 18 gennaio 2023 ...