Il pubblico non sa che Milly Carlucci | la rivelazione della Zanicchi spiazza la Rai

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La vittoria di Ballando con le Stelle, tra una polemica e un'altra, è andata a Luisella Costamagna. La stessa Iva, protagonista indiscussatrasmissione di Rai 1, non ha nascosto qualche sospetto. "Il mio - ha commentato la finalissima a Storie Italiane - è un quarto posto un po' strano, meritavo il terzo! No, in realtà credo che meritassi l'ultimo posto… Certo che una coppa la potevano dare anche a me… La coppanonna!". Ospite di Eleonora Daniele nella puntata di lunedì 26 dicembre, la cantante ha ricordato la sua età e sfidato i vip meno giovani: "Sono stata superlativa a Ballando! Vorrei fare una sfida con tutte le 80enni dello spettacolo e vedere se riescono a fare quello che ho fatto io! Mi sono divertita come una pazza, non so se si sia visto. Ilnon sa quello che fa ...