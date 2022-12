Il prezioso regalo che Aurora Ramazzotti ha ricevuto a Natale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Unspeciale perche racconta che è anche il primo in cui ha assaggiato ben 9 panettoni. Al dito dispunta un, di certo sarà ildidel suo Goffredo.ha fatto in modo di trascorrere la vigilia con i suoceri e il 25 dicembre con mamma Michelle Hunziker. Una scelta perfetta per rendere felici tutti. Sui social le foto della serata dolcissima tra auguri e coccole. Un dettaglio che non poteva non essere notato è l’anello, unche evidentemente Aury avrà trovato sotto l’albero di. I fan della coppia pensano che magari Goffredo Cerza abbia chiesto addi sposarlo ma è ...