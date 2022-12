Il piano per Kaio Jorge | un obbiettivo pazzesco | ci riusciranno?

(Di lunedì 26 dicembre 2022)avrebbe voluto dimostrare il suo reale talento, peccato che a Torino non abbia avuto modo di mostrare la sua classe in campo. Dopo un periodo davvero molto complicato s con un infortunio gravissimo al ginocchio che non voleva davvero passare, finalmentesembra rivedere la luce, con il giovane talento brasiliano che ora ha tutta l’intenzione di poter spiccare il volo, anche se non è detto che lo possa fare a Torino. LaPresseC’era tantissima curiosità nel momento in cui la Juventus nell’estate del 2021 aveva deciso di acquistare, un ragazzo di grandissime potenzialità e che era già nell’orbita della nazionale brasiliana. La cosa incredibile è che non ha mai avuto l’opportunità di poter mettere in evidenza il suo grande talento, tanto è vero che è stato ...

La Gazzetta dello Sport

Oroscopo 27 dicembre Toro (22 aprile - 20 maggio) L'assenza di unchiaro o la preoccupazionealcune questioni in sospeso, potrebbero farvi agitare. Calma e tenete presente che non è la ...Nei giorni scorsi in sede (a Palazzo Oddo, terzoin Via Roma) i docenti sono stati convocati dal nuovo direttivola riunione accademica di fine anno elo scambio degli auguri. La ... Inter, ecco il piano per gennaio: sprint per Thuram e Musah La polizia brasiliana ha arrestato un uomo con l'accusa di aver piazzato dell'esplosivo in un camion cisterna pieno di carburante, che si trovava nei pressi dell'aeroporto di ...L'idea di Marotta e Ausilio è anticipare la concorrenza, per il francese anticipare i tempi sarà complicato. Per il centrocampista del Valencia si pensa a un prestito con riscatto ...