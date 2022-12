Il Papa telefona al marito di Viviana | morta dopo avere partorito due gemelli

BrindisiOggi

FASANO - Donna morta dopo aver partorito, ilal marito per confortarlo. Nel giorno di Natale, il più difficile per Giacomo che ha appena perso la sua Viviana, deceduta dopo aver dato alla luce i loro gemellini, arriva quella ...FASANO - Donna morta dopo aver partorito, ilal marito per confortarlo. Nel giorno di Natale, il più difficile per Giacomo che ha appena perso la sua Viviana, deceduta dopo aver dato alla luce i loro gemellini, arriva quella ... Il Papa telefona a Giacomo, il marito di Liliana morta dopo aver ... Un Natale che non dimenticherà mai il fasanese Giacomo Cofano, il marito della 41enne insegnante di Pezze di Greco Viviana Delego deceduta dopo aver dato alla luce due gemellini. Un ...E una telefonata arrivata da Papa Francesco. La vicenda è quella di Viviana, l'insegnate di 41 anni, originaria di Pezze di Greco (frazione di Fasano) morta giovedì 22 dicembre, subito dopo aver dato ...